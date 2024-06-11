Eskişehir'de şehidin anısını yaşatan ortaokulun öğrencileri yeni bestelenen okul marşını seslendirdi

Sözleri TOKİ Şehit Emre Bolat Ortaokulu Türkçe öğretmeni Bora Kavas tarafından yazılan, müzik öğretmeni İlknur Güner tarafından bestelenen, düzenlemesini Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Arman Serim'in yaptığı "Emre Bolat Okul Marşı" hazırlandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK üyelerince döşenen mayının patlaması sonucu 28 yaşında şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Bolat'ın adını taşıyan ortaokulun öğrencileri, okulları için bestelenen marşı seslendirdi.

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