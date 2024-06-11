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        Eskişehir'de şef adayı meslek lisesi öğrencileri yıl sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi

        Eskişehir'de, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmeti Alanı son sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu beceri sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:39
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        Eskişehir'de şef adayı meslek lisesi öğrencileri yıl sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi
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        Eskişehir'de, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmeti Alanı son sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu beceri sınavı yapıldı.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında gördükleri 4 senelik eğitimde öğrendiklerini okulun mutfağında sergileyen öğrenciler, beceri sınavından tam not alabilmek için yoğun uğraş verdi.

        Lise eğitimini tamamlayan 30 öğrenci, "alakart tabak", "tatlı" ve "içecek" olmak üzere 3 ürünü yapmak için zamanla yarıştı.

        Şef adayları, yaptıkları yemeği mutfakta açılan masalarda katılımcıların beğenisine sundu.

        Yöresel mutfaklardan dünya mutfağına kadar servis edilen onlarca yemek, alanından uzman öğretmenler tarafından verilen notlarla değerlendirildi.

        - "Çoğu öğrencimiz stajları bitmeden iş teklifi aldı"

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Semiha Çınar Deniz, AA muhabirine, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra stajda geliştirdikleri pratik becerileri de bu sınavda sergilediğini söyledi.

        Sınavın tüm bilgi birikiminin buluştuğu bir ortam olduğunu belirten Deniz, "Aslında bu sınav onların final maçı. Burada 3 farklı yemek yapmalarını talep ediyoruz ancak yemek seçimi konusunda onları serbest bırakıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini çok geliştiriyorlar. Çoğu öğrencimiz stajları bitmeden iş teklifi aldı. Mezun olduktan sonra staj yaptıkları yerde çalışmaya devam edecek öğrencilerimiz var." diye konuştu.

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