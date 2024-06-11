Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalması güvenlik kamerasında

        Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Taksi sürücüsü K.D. kullandığı 26 T 0469 plakalı otomobili Büyükdere Mahallesi'nde Fazıl Sokak'ta park edip alışveriş yapmak için bir markete girdi.

        Sürücü K.D'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti.

        Durumu fark eden K.D, marketten dışarı çıkarak otomobilin önüne geçti. Otomobili elleriyle durdurmak isteyen K.D, hareket halindeki otomobilin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 11 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin altından çıkarılan K.D, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        K.D'nin durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kalarak yaralandığı anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de şef adayı meslek lisesi öğrencileri yıl sonu beceri sınavında...
        Eskişehir'de şef adayı meslek lisesi öğrencileri yıl sonu beceri sınavında...
        Eskişehir'de şehidin anısını yaşatan ortaokulun öğrencileri yeni bestelenen...
        Eskişehir'de şehidin anısını yaşatan ortaokulun öğrencileri yeni bestelenen...
        ESOGÜ'de Yaban Hayatı Paneli düzenlendi
        ESOGÜ'de Yaban Hayatı Paneli düzenlendi
        Eskişehir'de baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanallarına girişler ya...
        Eskişehir'de baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanallarına girişler ya...
        Eskişehir'de LGBT eyleminde gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest
        Eskişehir'de LGBT eyleminde gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest
        Tarih öğretmenliği yaptığı meslek lisesindeki atölyede öğrencileriyle terzi...
        Tarih öğretmenliği yaptığı meslek lisesindeki atölyede öğrencileriyle terzi...