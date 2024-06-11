Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalması güvenlik kamerasında

Sürücü K.D'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Taksi sürücüsü K.D. kullandığı 26 T 0469 plakalı otomobili Büyükdere Mahallesi'nde Fazıl Sokak'ta park edip alışveriş yapmak için bir markete girdi.

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