Eskişehir'de baraj gölü ve benzeri alanlarda yüzmek yasaklandı

Eskişehir Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanalı gibi yerlere serinleme veya yüzme amaçlı girilmesini yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yaşanan boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Buna göre, il sınırları içinde baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amaçlı inşa edilen tesislerde, usulüne uygun biçimde izin alınan yerler dışında akarsularda suya girmenin yasaklanmasına karar verildi.