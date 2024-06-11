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        Eskişehir'de tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpıştığı tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:55
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        Eskişehir'de tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpıştığı tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 35 HUY 69 plakalı motosiklet, Yenibağlar Mahallesi Uludağ Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne dönüşte Otogar-SSK seferini yapan tramvayla çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü F.Ş. tramvayın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan F.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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