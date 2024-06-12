Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri Projesi tanıtıldı
Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği toplantıda, projenin genel amaçları, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanların tanıtımı yapılarak, hazırlanan eğitim takvimine göre yıl sonuna kadar işletmelerin eğitimlerinin tamamlanacağı bildirildi.
Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, müdahale kapasitesinin kamu personeli, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile AFAD gönüllülerinden olmak üzere 48 araç ve 1425 personel olduğunu belirterek, "Meydana gelebilecek afetlerde müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak ve destek olmak amacıyla, 250 ve üzeri çalışan personel sayısı bulunan 44 özel sektör bünyesinde donanımlı ve müdahaleye hazır, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekipleri oluşturulması hedeflenmektedir." dedi.
Toplantının ardından Vali Aksoy ve katılımcılar, Vilayet Meydanı'na getirilen firmaların ve AFAD'ın arama kurtarma araçlarını inceledi.
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