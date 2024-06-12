Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri Projesi tanıtıldı

        Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri Projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği toplantıda, projenin genel amaçları, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanların tanıtımı yapılarak, hazırlanan eğitim takvimine göre yıl sonuna kadar işletmelerin eğitimlerinin tamamlanacağı bildirildi.

        Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, müdahale kapasitesinin kamu personeli, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile AFAD gönüllülerinden olmak üzere 48 araç ve 1425 personel olduğunu belirterek, "Meydana gelebilecek afetlerde müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak ve destek olmak amacıyla, 250 ve üzeri çalışan personel sayısı bulunan 44 özel sektör bünyesinde donanımlı ve müdahaleye hazır, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekipleri oluşturulması hedeflenmektedir." dedi.

        Toplantının ardından Vali Aksoy ve katılımcılar, Vilayet Meydanı'na getirilen firmaların ve AFAD'ın arama kurtarma araçlarını inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç

        Benzer Haberler

        3 yıldır yatağa bağımlıydı, 6 saatlik operasyonla ayağa kalktı
        3 yıldır yatağa bağımlıydı, 6 saatlik operasyonla ayağa kalktı
        Eskişehir'de tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Hareket eden aracını durdurmaya çalışan taksici, altında kalıp yaralandı
        Hareket eden aracını durdurmaya çalışan taksici, altında kalıp yaralandı
        Eskişehir'de baraj gölü ve benzeri alanlarda yüzmek yasaklandı
        Eskişehir'de baraj gölü ve benzeri alanlarda yüzmek yasaklandı
        Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalmas...
        Eskişehir'de taksicinin el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalmas...
        Eskişehir'de şef adayı meslek lisesi öğrencileri yıl sonu beceri sınavında...
        Eskişehir'de şef adayı meslek lisesi öğrencileri yıl sonu beceri sınavında...