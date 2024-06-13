Sivrihisar'dan kısa kısa

Sivrihisar Nasreddin Hoca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri sağlık taramasından geçirildi.

Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bekir Kalır, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevi sakinlerini sıklıkla ziyaret ettiklerini belirtti.

Kalır, vakıf üyesi de olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ve asistan doktorlar Bilge Demirel, Ezgi Demirhan, Erkin Cemel, Aile Hekimi Dr. Ümit İnce, Aile Hekimi Dr. Yunus Karadağ tarafından huzurevi sakinlerinin sağlık taramasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kurum Müdürü Mehmet Burç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesinin mezuniyet töreni Sivrihisar Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesince düzenlenen mezuniyet törenine SEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Demir, Vakıf Üyesi Bahar Demir, öğrencilerin aileleri ve öğretmenler katıldı. Törende okul birincisi Merve Avcıoğlu, okul ikincisi Canan Aydoğan ve okul üçüncüsü Hatice Kılıç'a başarı belgeleri Sezgin Demir ve Bahar Demir tarafından verildi.