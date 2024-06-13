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        Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi gözaltına alındı

        Eskişehir'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:09
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        Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi gözaltına alındı
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        Eskişehir'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

        Adana'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için 26 AIE 792 plakalı otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.

        Keskin'in çevredekiler tarafından darbedildiği olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, anne ile araca yaklaşık 20 metre uzaklıktaki oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Merve ve Alp Karabaş'ın cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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