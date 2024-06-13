Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini soran, onları kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını belirtip yönlendiren, vatandaşların telefonuna gelen doğrulama kodunu öğrenerek internet bankacılığına girip çektikleri kredi ya da nakit avansları kendi hesaplarına aktaran ve sonrasında mağdurları engellediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.