Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini soran, onları kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını belirtip yönlendiren, vatandaşların telefonuna gelen doğrulama kodunu öğrenerek internet bankacılığına girip çektikleri kredi ya da nakit avansları kendi hesaplarına aktaran ve sonrasında mağdurları engellediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Eskişehir, İstanbul, Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde aynı yöntemle 70 farklı olay gerçekleştirildiğini ve vatandaşların yaklaşık 5 milyon lira zarara uğradığını belirledi.

        Ekiplerce 6 ilde belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 48 banka kartı, 13 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 2 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 çeyrek altın bilezik ve 2 tam altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Milli coşku
        Milli coşku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

        Benzer Haberler

        Adana'dan Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü
        Adana'dan Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü
        Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi gözaltına alındı
        Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi gözaltına alındı
        Sivrihisar'dan kısa kısa
        Sivrihisar'dan kısa kısa
        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu (2)
        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu (2)
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü kurban kesecek vatandaşlara yönelik açıklamalard...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü kurban kesecek vatandaşlara yönelik açıklamalard...