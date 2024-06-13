Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Parkinson hastası, beyin pili operasyonuyla 10 yıllık şikayetlerinden kurtuldu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Galip Alaylı, 10 senedir mücadele ettiği Parkinson hastalığı kaynaklı şikayetlerini, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan beyin pili ameliyatı sayesinde büyük ölçüde geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkinson hastası, beyin pili operasyonuyla 10 yıllık şikayetlerinden kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Galip Alaylı, 10 senedir mücadele ettiği Parkinson hastalığı kaynaklı şikayetlerini, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan beyin pili ameliyatı sayesinde büyük ölçüde geride bıraktı.

        Beyin sinir hücre hasarından dolayı elde titreme ile başlayan, kas sertliğinin yanı sıra denge kaybı gibi belirtiler gösteren hastalığa yakalanan Alaylı, el titremesi nedeniyle gündelik hayatını sürdürmekte zorlandı.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beyin pili cerrahisi uygulandığını öğrenen Alaylı, tedavi için kente geldi. Beyin cerrahisi, nöroloji ve psikiyatri uzmanların değerlendirmesi sonucu hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

        Beyin cerrahı Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan 3 saatlik operasyonla Alaylı'ya beyin pili yerleştirildi. Ameliyat sonrası el titremesi geçen hasta, vücut dengesini de geri kazandı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk beyin pili cerrahi müdahalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ameliyatı yapan ekibin daha önce epilepsi ve mesane pili de yerleştirdiğini, artık beyin pili işlemi de yapabildiklerini anlatan Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Beyin pili cerrahisi her yerde herkes tarafından yapılmıyor. Beyin pili takılmadan önce bir nörolog tarafından onaylama süreçleri var. Sonrasında ayrı özel bir cerrahi durum var. Buraya gelen vatandaşımız bu işlemi daha önce birçok yerde yaptırmak istemiş ancak maddi nedenlerden dolayı yaptıramamış. Bu hastanede bu ekip tarafından hiçbir ücret ödenmeksizin cerrahisi yapılmış oldu."

        Bildirici, operasyonun nitelikli bir işlem olmasından dolayı bölge için bir kazanım olduğunu vurguladı.

        - "Sorunsuz şekilde su içebiliyorum"

        Alaylı ise önceden su bardağını eline dahi alamadığını belirterek, "Şu an sorunsuz şekilde su içebiliyorum. Yeme içmeyi rahatça yapabiliyorum. Doktorlarım da bu değişimin farkında, iyileşmemin ilerleyeceğini söylüyorlar. Eksik olmasınlar, doktorlar bana çok yardımcı oldu." diye konuştu.

        Opr. Dr. Sürme de operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Hastaya elektrotu yerleştirdikten sonra ikinci aşamada pil yerleştirmeye geçtik. Pili genellikle köprücük kemiğinin altına yerleştiriyoruz. Pil sayesinde beyne belli aralıklarla akım gidiyor. Hastamızın da şikayetlerinde önemli ölçüde düşüş oluyor. Ameliyatlar hastalara göre değişiyor, genellikle 3 ila 5 saat arasında sürüyor. Pillerin şarj edilen veya edilemeyen versiyonları var. Şarj edilemeyen pillerin 4-6 yıl; şarj edilenlerin 15-20 yıl ömrü var."

        Nöroloji kliniğinde görevli Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin ise tedavinin ardından hastanın giderek daha iyi olacağını ifade etti.

        Hastada önemli ölçüde iyileşme sağlandığını dile getiren Keskin, "Hastamızın özellikle gündelik işlerini idare edebilir hale gelmesi, en çok görmeyi arzu ettiğimiz şey. Yürüyüşü, ruh hali dahi değişiyor. Bu açıdan oldukça faydalı bir cerrahi işlem. Bunun ücretsiz olarak sunuluyor olması da bölgemiz için bir avantaj." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Milli coşku
        Milli coşku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Adana'dan Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü
        Adana'dan Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü
        Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi gözaltına alındı
        Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi gözaltına alındı
        Sivrihisar'dan kısa kısa
        Sivrihisar'dan kısa kısa
        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu (2)
        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu (2)
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu