Parkinson hastası, beyin pili operasyonuyla 10 yıllık şikayetlerinden kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Galip Alaylı, 10 senedir mücadele ettiği Parkinson hastalığı kaynaklı şikayetlerini, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan beyin pili ameliyatı sayesinde büyük ölçüde geride bıraktı.

Beyin sinir hücre hasarından dolayı elde titreme ile başlayan, kas sertliğinin yanı sıra denge kaybı gibi belirtiler gösteren hastalığa yakalanan Alaylı, el titremesi nedeniyle gündelik hayatını sürdürmekte zorlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beyin pili cerrahisi uygulandığını öğrenen Alaylı, tedavi için kente geldi. Beyin cerrahisi, nöroloji ve psikiyatri uzmanların değerlendirmesi sonucu hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Ameliyatı yapan ekibin daha önce epilepsi ve mesane pili de yerleştirdiğini, artık beyin pili işlemi de yapabildiklerini anlatan Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyin pili cerrahisi her yerde herkes tarafından yapılmıyor. Beyin pili takılmadan önce bir nörolog tarafından onaylama süreçleri var. Sonrasında ayrı özel bir cerrahi durum var. Buraya gelen vatandaşımız bu işlemi daha önce birçok yerde yaptırmak istemiş ancak maddi nedenlerden dolayı yaptıramamış. Bu hastanede bu ekip tarafından hiçbir ücret ödenmeksizin cerrahisi yapılmış oldu."

Bildirici, operasyonun nitelikli bir işlem olmasından dolayı bölge için bir kazanım olduğunu vurguladı.

- "Sorunsuz şekilde su içebiliyorum"