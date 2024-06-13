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        Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen Creative Anadolu yola çıktı

        Anadolu Üniversitesi bileşenleri tarafından oluşturulan Anadolu Üniversitesi Yaratıcı İşler Ekosistemi: Creative Anadolu markası tanıtım programı Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:40
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        Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen Creative Anadolu yola çıktı
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        Anadolu Üniversitesi bileşenleri tarafından oluşturulan Anadolu Üniversitesi Yaratıcı İşler Ekosistemi: Creative Anadolu markası tanıtım programı Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Oyun ve Animasyon Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen markanın, üniversitenin 66 yıllık sanat, tasarım, müzik, güzel sanatlar, heykel, animasyon, reklam, halka ilişkiler, edebiyat gibi alanlardaki birikimini somutlaştırarak üniversite ile sanayi işbirliğini hedeflediğini bildirdi.

        Ankara ve İstanbul'da yoğunlaşan yaratıcı sektörlere Eskişehir'i de dahil etmek istediklerini belirten Erdal, şunları kaydetti:

        "Biz Eskişehir'in de bir potansiyeli olduğunu inanıyoruz ve düşünüyoruz, üniversite olarak buna öncülük etmek istiyoruz. Dolayısıyla Creative Anadolu bunun bir öncü platformu. Amacımız burada bir başlangıç noktası oluşturarak ilgili sektörleri yaratıcı endüstriler sektöründe yapılacak bütün işlerin ilgili taraflarını bir araya getirerek buna öncülük yapmak ve bu kolaylaştırıcı platformu oluşturmak. Creative Anadolu'nun bütün iş ve işlemlerini sanat ve tasarım merkezi üzerinden yürüteceğiz. Bu markanın bir işletmecisi, platform sağlayıcısı ve bir çalışan ekibi var. Merkezi de Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) binası olarak belirledik. Bütün platformlar orada hazırlandı. Üniversitemizde geliştirilen bütün fikirlerin hangi alanda olursa olsun uygulamaya geçecek bütün birimler bu platform üzerinden entegre olacaklar. Dolayısıyla biz Creative Anadolu markası altında üniversitemizin bütün birikimi sanat, tasarım, müzik, güzel sanatlar, heykel, animasyon, reklam, halka ilişkiler, edebiyat gibi tüm birimimizi sektörle paylaşmak ve üniversite sanayi işbirliğini somutlaştırmak istiyoruz."

        Sanat ve Tasarım Araştırma Merkezi Müdürü ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap da Creative Anadolu markasını şehrin insan kaynağı ve olanaklarıyla üniversitenin imkanlarını devreye sokarak yaratıcı işler ekosistemini destekleyecek bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, TV Yapım Merkezi'nin sektördeki kullanılan tüm altyapıya sahip olduğunu aktaran Doç. Dr. Alicenap, şu ifadeleri kullandı:

        "Burada birlikte projelerde araştırmalar yürütebiliriz, prototipler veya ürünler geliştirebiliriz. Mesela bir çizgi film projesini baştan sona üniversitemizde tamamlama imkanına sahibiz. Seslendirmesi, senaryosu, çekimleri, üretimleri dahil. Bunun dışında sektörden gelecek talepler doğrultusunda seslendirmeler, televizyon çekimleri, müzik besteleri gerçekleştirebiliriz. Arkeoloji alanında müzecilik faaliyetleri anlamında dijital müzecilik gibi birtakım ortak projeleri birlikte bir araya getirebiliriz. Baştan sona bir televizyon programını burada yapabiliriz. Güzel sanatlar ve plastik sanatlar alanında da ihtiyaç doğrultusunda seramikle alakalı analizlerin gerçekleştirilmesi, ürün tasarımlarının, paket ambalaj tasarımlarının gerçekleştirilmesi, evrensel anlamda Türk çizgi filmi üslubunun doğması anlamında ilgili paydaşlarla bu konuda araştırma, geliştirme, uygulama aşamalarını sürdürebileceğimiz imkanlara sahip konumdayız."

        Oscar aday adayı animasyon filmi "Karga Leşi"nin gösterimiyle devam eden programın ardından Creative Anadolu üretim sahasını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, saha yetkililerden bilgi aldı.

        Açılışa, Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM) yöneticisi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ile diğer ilgililer katıldı.

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