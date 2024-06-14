Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlandı

Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı törende, Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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