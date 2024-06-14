Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlandı
Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.
Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.
Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı törende, Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Program, jandarma personelinin Eskişehir Valiliğini ziyaretiyle sona erdi.
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