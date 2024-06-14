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        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:45
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        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlandı
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        Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.

        Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı törende, Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Program, jandarma personelinin Eskişehir Valiliğini ziyaretiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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