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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Kurban Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramu dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:00
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramu dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, bayramların, milletin sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak unutulduğu, bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı özel günler olduğunu vurguladı.

        Kurban Bayramı'nın kardeşliğin vesilesi olması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Küslüklerimizi, kırgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Dini bayramlarımızda akraba ziyaretleri dışında özellikle yaşlı, kimsesiz, yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret edelim, onlarla bayramın manevi huzurunu ve heyecanını birlikte yaşayalım ve paylaşalım. Bayramların bizi biz yapan değerlerimizden olduğunu unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize, şehrimize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, bu vesile ile Eskişehirlilerin, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının ve değerli basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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