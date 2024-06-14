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        Eskişehir Valisi Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:31
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        Eskişehir Valisi Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Vali Aksoy, Vali Yardımcısı Salih Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile katıldığı törende, öğrencilerin müzik dinletisinin ardından birinci ve dördüncü sınıfları ziyaret ederek karnelerini dağıttı. Öğrencilerle konuşan Aksoy, yaz tatiline dair tavsiyelerde bulundu.

        İl genelinde 518 okulda 147 bin 273 öğrencinin karne aldığını belirten Aksoy, 2023-2024 eğitim öğretim yılının önemli bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.

        Sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık yapmak ve daha başarılı bir öğretim yılı yakalamanın bir sonraki hedefleri olduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Çalışmalarımızı bu kapsamda daha titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Tatillerinde dinlenmelerini, fırsat buldukça kitap okumalarını ve önümüzdeki yıla daha zinde bir şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Velilerimizin de bu süreçte çocuklarımızla yakından ilgilenmelerini ve önümüzdeki yıla daha hazır bir şekilde gelmelerini sağlamaları konusunda onların da katkılarını bekliyoruz. Eğitimde başarıyı yakalayabilmek, okul yönetimi, öğretmen ve velinin karşılıklı işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu anlamda ilgi gösteren tüm velilerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller."

        Karne töreninin ardından okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Aksoy, okul müdürü Ayhan Yerli'den eğitim öğretim yılına dair bilgi aldı.

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