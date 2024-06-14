Eskişehir'de babası tarafından öldürülen kadın ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Eskişehir'de, babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan aynı tabuttaki Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evlerinin önüne getirildi.

Cenazeler, helallik alınmasının ardından Erenköy Merkez Camisi'ne taşındı.

Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ve annesi Hatice Keskin, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve vatandaşlar katıldı.