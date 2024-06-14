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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:16
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Yüksek faizle borç verdikleri kişilere senet imzalattıkları, icra takibi, baskı ve cebirle tefecilik yaparak yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi, eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

        Polis ekiplerince bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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