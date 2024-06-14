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        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde köpekli timler gösteri yaptı

        Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:00
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        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde köpekli timler gösteri yaptı
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        Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, jandarmanın tarihini ve misyonunu anlatan konuşmalarla devam etti.

        Jandarmaya ait teçhizatların sergilendiği etkinlikte, jandarma timleri bomba arama ve narkotik köpeğiyle gösteri sundu.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, buradaki konuşmasında, jandarma teşkilatının kurulduğu günden bu yana görevini özveriyle yerine getirdiğini, ülke genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağladığını söyledi.

        Jandarmanın Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimleriyle omuz omuza kırsal alanda da kentte de özveriyle mücadele ettiğini belirten Aksoy, "Halkın huzur ve güvenliği, terörle mücadelenin yanında özellikle ihtiyaç duyulduğunda her noktada jandarma teşkilatımızı görebiliyoruz. Orman yangını olduğunda, deprem olduğunda, sel olduğunda, daima orada oluyorlar. Emniyet teşkilatımız gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gibi ihtiyaç duyduğumuz her noktada jandarma teşkilatımızı görüyoruz." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de teşkilatın başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu, ulusun daima takdirini kazandığını ifade etti.

        Jandarmanın Türk milletinin güvenini perçinlemek ve güçlendirmek azminde olduklarını kaydeden Demir, "Yerleşik kurum kültürüne sahip personeliyle jandarma, üstün birliğiyle, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir." diye konuştu.

        Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katıldığı program, fotoğraf çekimi ve makam ziyaretinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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