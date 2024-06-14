GÜNCELLEME - Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yüksek faizle borç verdikleri kişilere senet imzalattıkları ve icra takibi, baskı, cebirle tefecilik yaparak yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi, eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

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