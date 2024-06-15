Eskişehir'de protokol üyeleri bayramlaştı

Eskişehir Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleri bir araya geldi.

Bayramlaşmaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, bayramların önemli günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği en üst noktaya taşımak için fırsatlar sunduğunu söyledi.