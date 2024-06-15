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        Eskişehir'de protokol üyeleri bayramlaştı

        Eskişehir Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:36
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        Eskişehir'de protokol üyeleri bayramlaştı
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        Eskişehir Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleri bir araya geldi.

        Bayramlaşmaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

        Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, bayramların önemli günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği en üst noktaya taşımak için fırsatlar sunduğunu söyledi.

        Bayramların küskünlükleri gidermenin vesilesi, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak hayır duası almak için önemli günler olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Birlik ve beraberlikle yeni bir bayramı yaşamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Yarın aynı zamanda Babalar Günü. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bugün bu ülkede özgürce bu bayrak altında yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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