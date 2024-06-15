Eskişehir'de trafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçak kullanmayan diğer şüpheli ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Trafikte bir araçtaki şüphelilerin, seyir halindeyken araçlarına kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini kovaladıklarına ilişkin şikayette bulunmak isteyen 3 kişi, Tepebaşı Polis Noktası'na geldi.

Eskişehir'de, trafikte tartıştıkları gerekçesiyle kendilerinden şikayetçi olmak için polis noktasına gelen kişilere saldırı girişiminde bulunan 3 şüphelinin ekiplerce gözaltına alınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

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