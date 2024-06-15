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        Eskişehir'de trafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, trafikte tartıştıkları gerekçesiyle kendilerinden şikayetçi olmak için polis noktasına gelen kişilere saldırı girişiminde bulunan 3 şüphelinin ekiplerce gözaltına alınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:40
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        Eskişehir'de trafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, trafikte tartıştıkları gerekçesiyle kendilerinden şikayetçi olmak için polis noktasına gelen kişilere saldırı girişiminde bulunan 3 şüphelinin ekiplerce gözaltına alınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Trafikte bir araçtaki şüphelilerin, seyir halindeyken araçlarına kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini kovaladıklarına ilişkin şikayette bulunmak isteyen 3 kişi, Tepebaşı Polis Noktası'na geldi.

        Bu sırada 3 şüpheli, polis noktası önüne gelerek şikayette bulunacak kişilere bıçakla saldırmaya kalkıştı.

        Polis noktasındaki görevliler, hızla olaya müdahale ederek ellerinde 2 bıçak bulunan 3 zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçak kullanmayan diğer şüpheli ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Görevlilerin 3 saldırganı silah çekerek etkisiz hale getirmesi, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, uygulama noktası önünde yürüyerek telefonla konuşan kişinin üzerine doğru ellerinde bıçakla koşan şüphelilerin, polisler tarafından silah çekilerek yere yatırılıp gözaltına alındığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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