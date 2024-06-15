Eskişehir'de eşi ve üvey kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, eşini ve üvey kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Batıkent Mahallesi Hıdırbey Sokak'taki bir sitenin garajında park halinde bulunan 26 SC 532 plakalı otomobilde Gürkan Çifçi (47), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşine tabancayla ateş etti.

Daha sonra apartmanın ikinci katındaki evine çıkan Gürkan Çifçi, üvey kızı Cemre Gürpınar'ı (16) da tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Sesleri duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sibel Çifçi'nin garajdaki otomobilde, Cemre Gürpınar ve Gürkan Çifçi'nin de evde öldüğünü belirledi.