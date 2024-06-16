Eskişehir'de asayiş

82 personel ve 1 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla İsmet İnönü Caddesi ve Vural Sokağı'nda yapılan uygulamada, 1787 kişiyi sorgulayan ekipler, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğunu tespit etti.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adresteki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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