Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Eskişehir'de, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Y.G. idaresindeki 26 TH 334 plakalı minibüs, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 1'inci kilometresinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen minibüsteki sürücü ile 4 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehirli 5 yaşındaki Duru, ailesinin desteğiyle lösemi mücadelesini kaza...
        Eskişehirli 5 yaşındaki Duru, ailesinin desteğiyle lösemi mücadelesini kaza...
        Destici'den Özel'e 'suç ortağı' cevabı: Ortada bir suç ya da suçlu yok
        Destici'den Özel'e 'suç ortağı' cevabı: Ortada bir suç ya da suçlu yok
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de bayram namazı sonrası gündemi değer...
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de bayram namazı sonrası gündemi değer...
        Eskişehir'de eşi ve üvey kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti
        Eskişehir'de eşi ve üvey kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti
        Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti
        Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti