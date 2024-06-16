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        Eskişehir'de vatandaşlar bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti

        Eskişehir'de şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:33
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        Eskişehir'de vatandaşlar bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti
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        Eskişehir'de şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

        Eskişehir Hava Şehitliği ve Kanlıpınar Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, şehitlerin mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        İsmail Özgerçik, AA muhabirine, 1992'de Şırnak Uludere'de şehit olan kardeşi Jandarma Er Osman Özgerçik'in mezarını her bayram ziyaret ettiğini söyledi.

        Özgerçik, kendisinin de kardeşiyle aynı dönemde askerde olduğunu belirterek, "Annem ve babam vefat etti ancak sevenler kardeşimin mezarını hiçbir zaman boş bırakmıyor." dedi.

        Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın mezarını ziyarete gelen babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan çifti de şehitler için dua etti.

        Her zaman oğullarının kabrini ziyaret ettiğini dile getiren baba Hilmi Tarcan, "Bu onsuz geçen 6'ncı bayramımız. Oğlum varken önceki bayramlarımız daha neşeliydi, günlerimiz dolu dolu geçerdi. Bir evin bir oğluydu. Tabii ki üzüntülüyüz ancak takdiriilahi budur, kader böyledir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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