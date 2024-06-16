Eskişehir'de vatandaşlar bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti

Eskişehir'de şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Eskişehir Hava Şehitliği ve Kanlıpınar Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, şehitlerin mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

İsmail Özgerçik, AA muhabirine, 1992'de Şırnak Uludere'de şehit olan kardeşi Jandarma Er Osman Özgerçik'in mezarını her bayram ziyaret ettiğini söyledi.

Özgerçik, kendisinin de kardeşiyle aynı dönemde askerde olduğunu belirterek, "Annem ve babam vefat etti ancak sevenler kardeşimin mezarını hiçbir zaman boş bırakmıyor." dedi.