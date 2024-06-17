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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan bayram ziyaretleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:56
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan bayram ziyaretleri
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Bayramlaşma programına, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'la Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nden başlayan Gürcan, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

        Ziyarette, "Büyüklerimiz bizlere emanet, her zaman başımızın üzerinde yerleri var." diyen Gürcan, onlarla bir süre sohbet etti.

        Daha sonra koruma altındaki çocukların yuvası Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Gürcan, çocuklarla bir araya geldi.

        Gürcan, devletin şefkat eli olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların her daim yanında olduğunu belirtti.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkez Amirliğine geçen Gürcan, bayramda görev başında olan polislerle bayramlaştı.

        Eskişehir Şehir Hastanesini de ziyaret eden Gürcan, sağlık personel, hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını kutladı. Milletvekili Gürcan'a hastane ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici eşlik etti.

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