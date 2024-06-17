AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan bayram ziyaretleri

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bayramlaşma programına, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'la Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nden başlayan Gürcan, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Ziyarette, "Büyüklerimiz bizlere emanet, her zaman başımızın üzerinde yerleri var." diyen Gürcan, onlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra koruma altındaki çocukların yuvası Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Gürcan, çocuklarla bir araya geldi.