Eskişehir'de 5 metrelik kuyuya düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı

Ekipler, köpeği tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

Kırsal Çalkara Mahallesi'nde 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

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