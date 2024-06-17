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        Eskişehir'de 5 metrelik kuyuya düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:09
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        Eskişehir'de 5 metrelik kuyuya düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kırsal Çalkara Mahallesi'nde 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi.

        Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudaki köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Ekipler, köpeği tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

        Galeri
        Galeri

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