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        Eskişehir'de yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:29
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        Eskişehir'de yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şeker Mahallesi'ndeki Sıra Evler yanında bulunan ve içinde Tepebaşı Belediyesi Köpek Besleme Noktası'nın da yer aldığı otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede geniş bir bölgeye yayılan yangından dolayı oluşan yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yerleşim yerine yakın olan yangına vatandaşlar da hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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