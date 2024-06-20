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        Vali Aksoy'dan Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:57
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        Vali Aksoy'dan Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Vali Aksoy, mesajında, Atatürk'ün Milli Mücadele'de önemli bir merkez olan Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümünün gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        Eskişehir'de, Milli Mücadele'nin 5 büyük meydan muharebesinden 3'ünün yaşandığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Eskişehir'de kazanılan 1. ve 2. İnönü Savaşları, Türk Ordusunun moral ve motivasyonunu yükselterek ülkenin işgalden kurtarılacağı kararlılığına ilham kaynağı olmuştur. Kahraman Eskişehir halkı, kurtuluş sürecindeki fedakarlıklarıyla Milli Mücadele'de bir sembol olmuştur. Atatürk, Eskişehirlileri şu sözlerle taltif etmiştir: Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir halkına bir fedakarlık yüklemek mecburiyetinde idi. Bu bütün millet için fedakarane bir hareket idi ve bu şehir halkı ona göğüs gerdi. Tebrik ederim. Gördüğüme göre halk aydın ve faaldir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiati telafi ve fedakarlıklarıyla iftihar edecektir."

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