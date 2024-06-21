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        Eskişehir'de sosyal medyada yapılan asılsız paylaşıma inceleme

        Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:22 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:22
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        Eskişehir'de sosyal medyada yapılan asılsız paylaşıma inceleme
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        Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğu bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19-20 Haziran tarihlerinde sosyal medyada, kentteki bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü" şeklindeki bir paylaşımın yayıldığı belirtildi.

        Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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