Eskişehir'de sosyal medyada yapılan asılsız paylaşıma inceleme
Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğu bildirildi.
Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19-20 Haziran tarihlerinde sosyal medyada, kentteki bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü" şeklindeki bir paylaşımın yayıldığı belirtildi.
Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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