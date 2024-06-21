Eskişehir'de sosyal medyada yapılan asılsız paylaşıma inceleme

Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19-20 Haziran tarihlerinde sosyal medyada, kentteki bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü" şeklindeki bir paylaşımın yayıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.