Eskişehir İl Emniyet Müdürü Ağırlar, bayram tatili dönüş trafiğini denetledi

Aileleriyle yolculuk yapan çocuklara hediyeler veren Ağırlar'a, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Solak ve diğer ilgili personel eşlik etti.

Kentin belirli noktalarında yer alan uygulama noktalarını ziyaret eden Ağırlar, dönüş yolunda olan vatandaşlarla görüşerek "güvenli yolculuklar" dilediğinde bulundu.

Ağırlar, tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle oluşan trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla yürütülen faaliyetleri inceledi.

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