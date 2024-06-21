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        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Ağırlar, bayram tatili dönüş trafiğini denetledi

        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:18
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Ağırlar, bayram tatili dönüş trafiğini denetledi
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini denetledi.

        Ağırlar, tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle oluşan trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla yürütülen faaliyetleri inceledi.

        Kentin belirli noktalarında yer alan uygulama noktalarını ziyaret eden Ağırlar, dönüş yolunda olan vatandaşlarla görüşerek "güvenli yolculuklar" dilediğinde bulundu.

        Aileleriyle yolculuk yapan çocuklara hediyeler veren Ağırlar'a, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Solak ve diğer ilgili personel eşlik etti.

        Ağırlar, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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