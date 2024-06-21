Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM açıldıktan sonra 21 Haziran 1920'de beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa ve Genelkurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) ile tren istasyonuna gelmiş, Yunan taarruzunun aldığı vaziyeti, sınıf arkadaşı ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile burada görüşmüş, aynı gece Ankara'ya hareket etmişti.

Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilay Dalgıç, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ile diğer ilgililer katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Masal Çakmak ve Ilgaz Çandarlı, günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirdi.

Tören öncesinde kamu ve özel kuruluşlara ait binalara, iş yerlerine, caddelere ve sokaklara Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

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