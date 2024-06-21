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        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:44
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        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Tören öncesinde kamu ve özel kuruluşlara ait binalara, iş yerlerine, caddelere ve sokaklara Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

        Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Masal Çakmak ve Ilgaz Çandarlı, günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirdi.

        Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Burcu Çalıkuşu Aykanat'ın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Sarı Zeybek" halk oyunu gösterisiyle program sona erdi.

        Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilay Dalgıç, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ile diğer ilgililer katıldı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM açıldıktan sonra 21 Haziran 1920'de beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa ve Genelkurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) ile tren istasyonuna gelmiş, Yunan taarruzunun aldığı vaziyeti, sınıf arkadaşı ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile burada görüşmüş, aynı gece Ankara'ya hareket etmişti.

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