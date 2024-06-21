Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 silah ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 13-19 Haziran'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 7 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 1 kama, 1 muşta, 57 fişek ve 14 kovan ele geçirilerek muhafazaya alındı.