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        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 silah ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:29
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        Eskişehir'de polis denetimlerinde 8 silah ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 13-19 Haziran'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında 7 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 1 kama, 1 muşta, 57 fişek ve 14 kovan ele geçirilerek muhafazaya alındı.

        Uygulamada, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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