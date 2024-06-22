Eskişehir'de Türkiye-Portekiz maçı parka kurulan dev ekrandan izlendi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce parka kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda dev ekrandan izledi.

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