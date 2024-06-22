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        Eskişehir'de Türkiye-Portekiz maçı parka kurulan dev ekrandan izlendi

        Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda dev ekrandan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:22
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        Eskişehir'de Türkiye-Portekiz maçı parka kurulan dev ekrandan izlendi
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        Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda dev ekrandan izledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce parka kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Destekledikleri farklı kulüplerin formalarını giyen vatandaşlar, parkta milli maçın heyecanını birlikte yaşadı.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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