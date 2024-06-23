AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın'dan Tepebaşı Belediyesine ihale eleştirisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesinin Hayrettin Karaca Parkı'nda bulunan kafe ve restoranla ilgili ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Aydın, yaptığı açıklamada, Tepebaşı Belediyesinin kafe ve restoranı ihale olmadan bir müstecire verdiğini, geçen yıl uyarıda bulunmalarının ardından ihaleye çıkıp mevcut işletmecinin devam etmesini sağlamak amacıyla özel şart koyduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediyesinin, Hayrettin Karaca Parkı'ndaki restoran yerinin kiralanması için düzenlediği ihale şartnamesinde, katılımcıların en az 7 yıl süreyle restoran veya lokanta olarak faaliyet göstermiş olması şartının arandığını bildiren Aydın, şöyle devam etti:

"Danıştay 13. Dairesi, bu şartın rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı sınırladığı gerekçesiyle kararı bozdu. Belediyenin hukuksuz sürecini açığa çıkardık. İhale yapmak zorunda kaldılar fakat yine hukuksuzluktan vazgeçmediler. Danıştay kararı bu hukuksuzluğu tescilledi. Belediye, ihaleye katılımı azaltarak rekabeti engellemek için keyfi şartlar koydu. Bu durumda, Tepebaşı Belediyesinin kamu kaynaklarını nasıl israf ettiği gözler önüne serildi."

İptal kararıyla, belediyelerin ihale süreçlerinde objektif ve adil davranmaları gerektiğinin bir kez daha ortaya konulduğunu vurgulayan Aydın, "Bu süreç, Tepebaşı Belediyesinin yakın arkadaşlıklarına göre değil şeffaflık ve adalet ilkesine uygun hareket etmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Biz, halkımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.