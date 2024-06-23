Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri uçak ve helikopterle uçuş deneyimi yaşadı

Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Merkezi (SHM) tarafından düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerden vatandaşlar, sportif uçak ve helikopterle ilk kez uçtu.

SHM Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinliğe, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Böğürtlen, Kadıncık ve Hamamkarahisar mahallelerinden vatandaşlar katıldı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinin bugüne kadar 5 bine yakın kişinin gökyüzüyle buluşturduğu etkinlik için birkaç ay öncesinden muhtarlarla iletişime geçildi.

Uçmak isteyen kişilerin kayıtları alınan etkinlikte, uçuşlar Cessna 172, Tecnam P91 uçakları ve Bell407 helikopteri ile gerçekleştirildi.

Uçuşlara destek olan Havacı Kadınlar Derneğinin Başkanı Pilot Prof. Dr. Rabia Gönül Sezer Yamanel, yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak her sene bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Kendilerinin de projeye katkıda bulunmak istediklerini belirten Yamanel, "Tecnam P92 hava aracı ile etkinliğe katılan bazı vatandaşlarımızı uçurduk. Uçuş sonrası insanların mutlu olduğunu görmek çok güzel bir duygu." dedi.