Eskişehir'deki dans akademisinde fiziksel ve zihinsel rahatlama için sirtaki eğitimi veriliyor

Eskişehir'de eğitmen Melek Erol öncülünde faaliyet gösteren dans akademisine katılan kursiyerler, fiziksel ve ruhsal bakımdan rahatlamak, hareketsizlikten kurtulmak için eğitim alıyor.

Kentte yaklaşık 7 yıldır faaliyette olan akademide eğitmen Erol, geçen yıl tango derslerine ek olarak sirtaki ve zeibekiko eğitimi için sınıf açtı. Erol, ilk grubun ardından doktor, mühendis, öğretim görevlisi gibi farklı meslek gruplarından oluşan 13 sınıfa daha eğitim verdi.

Akademinin kurucusu Melek Erol, yaptığı açıklamada, dansın birleştirici, güçlendirici etkiye sahip olduğunu söyledi.

Dansın amaç değil, araç olduğunu belirten Erol, "80 yaşında dans öğrenen öğrencim var. Hepsi çok mutlu geliyor buraya. Doktor ve eczacı olmak üzere sağlık sektöründen çok fazla kişi geliyor. Bunun dışında mimar, mühendis, öğretim görevlisi çok var. Kendisini iş yoğunluğundan kurtarmak için hobi arayanlar bize geliyor." dedi.

Erol, dansın beyni en çok çalıştıran egzersizlerden olduğunu dile getirerek, "Yunan halk danslarında diğer danslarda olduğu gibi hep öne gitme yoktur, sadece geriye doğru adımlar vardır. Sağa giderken sola, öne giderken birden arkaya gidersiniz; zihin sağlığı için bu hareketler çok önemlidir. Çok da faydasını gören arkadaşlarım var." diye konuştu.