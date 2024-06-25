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        Eskişehir'de hamamda düşerek yaralanan kişi kurtarılamadı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki hamamda fenalaşarak düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:48
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        Eskişehir'de hamamda düşerek yaralanan kişi kurtarılamadı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki hamamda fenalaşarak düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hamamyolu Caddesi'ndeki hamama giden 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Dengesini kaybederek düşen Alıcı, başını mermer zemine çarptı.

        Alıcı'nın düşmesi üzerine hamamdaki görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sedyeyle hamamdan alınarak ambulansa taşınan Alıcı'nın kalbi durdu.

        Ambulansta ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan Alıcı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Alıcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alıcı'nın cezanesinin defnedilmek üzere Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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