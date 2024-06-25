Eskişehir'de hamamda düşerek yaralanan kişi kurtarılamadı

Ambulansta ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan Alıcı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Alıcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alıcı'nın düşmesi üzerine hamamdaki görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sedyeyle hamamdan alınarak ambulansa taşınan Alıcı'nın kalbi durdu.

Hamamyolu Caddesi'ndeki hamama giden 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Dengesini kaybederek düşen Alıcı, başını mermer zemine çarptı.

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