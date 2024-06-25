Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Ekiplerce, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.