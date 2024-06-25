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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:03
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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A. yakalandı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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