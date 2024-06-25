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        Çölyak farkındalığı için Kocaeli'den Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Eskişehir'e ulaştı

        Çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalığına dikkati çekmek amacıyla Kocaeli'den Ankara'ya doğru yola çıkan 16 bisikletli, Eskişehir'e vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:51
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        Çölyak farkındalığı için Kocaeli'den Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Eskişehir'e ulaştı
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        Çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalığına dikkati çekmek amacıyla Kocaeli'den Ankara'ya doğru yola çıkan 16 bisikletli, Eskişehir'e vardı.

        Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce organize edilen "4. Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında Kocaeli'den yola çıkan ve Bilecik'te mola veren bisikletliler, akşam saatlerinde Eskişehir'e ulaştı.

        Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde Hicri Sezen Parkı'nda çölyak ve fenilketonüri hastaları ve aileleriyle bir araya gelen gönüllüler, çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Glütensiz ürün dağıtımının yapıldığı etkinlikte, gönüllüler katılımcılarla dans ederek onlara destek oldu.

        Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, AA muhabirine, çölyaklı çocuklarla beraber olmak ve onları sevindirmek için Eskişehir'e geldiklerini söyledi.

        Atar, 4'üncüsünü düzenledikleri etkinlikte kendilerine ürün desteği sağlayan sponsor firmalara teşekkür etti.

        Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ertan Şeras ise yorgunluklarına değen güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, tur öncesi ciddi hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

        Beslenme sıkıntısı yaşayan çocuklar için bu adımların atıldığını vurgulayan Şeras, sosyal alanda yaşanan zorluklar nedeniyle çölyak ve fenilketonüri hastalıklarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Eskişehir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Bahar Benek de 2019'da ilk kez yapılan bu tura Eskişehir ayağında yine destek olduklarını hatırlatarak, "Bizim için pedal çeviriyorlar. Yollardaki sesimiz oluyorlar. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Farkındalık adına çok güzel bir etkinlik oluyor." diye konuştu.

        Benek, bu hastalıklarla daha kolay başa çıkmak için yerli üretimin artırılması ve glütensiz ürünlerin fiyatlarının düşülmesinin beklentileri arasında olduğuna dikkati çekerek, merkezi ve yerel yönetimlerden buna yönelik çalışmalar istediklerini belirtti.

        Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da etkinliğin çok özel bir proje çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Sadece Eskişehir'de değil tüm Türkiye'de bu hastalığa yönelik ekmek üreten yerler olması gerekiyor. Gıda ihtiyaçlarına cevap verebilecek yerler olması gerekiyor. Bu etkinlik, bir yemek ya da ihtiyaç karşılamak için değil bu konuya işaret etmek adına anlamlı."

        Çölyak hastası İsmail Canarslan ve Berkin Şen de sosyal hayatlarında zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

        Yarın sabah Eskişehir'den yolan çıkacak 16 bisikletli, Sivrihisar ilçesinde mola verdikten sonra Ankara'ya ulaşacak. Grup, turlarını Anıtkabir'de sonlandıracak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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