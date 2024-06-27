Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

V.S'nin Tepebaşı ilçesindeki iş yerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 gümüş sikke, 4 tablet Meryem Ana figürü ile kadın heykeli ve haç obje bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.