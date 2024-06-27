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        Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:42
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        Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.S'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        V.S'nin Tepebaşı ilçesindeki iş yerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 gümüş sikke, 4 tablet Meryem Ana figürü ile kadın heykeli ve haç obje bulundu.

        Yasal işlem yapılan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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