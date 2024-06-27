Eskişehir'de çöp evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı

Çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri toplayan ekipler, dezenfekte çalışması yaparak B.K'ye evin yeni anahtarını teslim etti.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokağı'ndaki B.K'ye ait çöp biriktirilen evi, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve mahkeme kararıyla temizlemek için çalışma başlattı.

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