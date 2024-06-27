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        Eskişehir'de çöp evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki çöp ev, belediye ekiplerince temizlenerek dezenfekte edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:57
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        Eskişehir'de çöp evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki çöp ev, belediye ekiplerince temizlenerek dezenfekte edildi.

        Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokağı'ndaki B.K'ye ait çöp biriktirilen evi, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve mahkeme kararıyla temizlemek için çalışma başlattı.

        Ekipler, B.K'nin kapıyı açmaması üzerine içeri polis nezaretinde çilingirle girdi.

        Çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri toplayan ekipler, dezenfekte çalışması yaparak B.K'ye evin yeni anahtarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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