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        Eskişehir'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 dönüm alan ve meyve ağaçları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:14
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        Eskişehir'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 dönüm alan ve meyve ağaçları zarar gördü.

        Fatih Mahallesi'nde yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, çevredeki meyve ağaçlarına sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Buğday ekili 70 dönüm alanın ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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