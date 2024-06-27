Eskişehir'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 dönüm alan ve meyve ağaçları zarar gördü.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 dönüm alan ve meyve ağaçları zarar gördü.
Fatih Mahallesi'nde yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, çevredeki meyve ağaçlarına sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Buğday ekili 70 dönüm alanın ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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