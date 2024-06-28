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        Eskişehir Valisi Aksoy, 23 kişinin hayatını kurtaran polis memurunu ağırladı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazası öncesinde yolculara emniyet kemeri taktıran polis memuru Nihal Uzpeder'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:35
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        Eskişehir Valisi Aksoy, 23 kişinin hayatını kurtaran polis memurunu ağırladı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazası öncesinde yolculara emniyet kemeri taktıran polis memuru Nihal Uzpeder'i makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, 21 Haziran'daki kazadan 1 saat önce, Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen denetimde otobüsteki 23 yolcuya emniyet kemeri uyarısında bulunan Uzpeder'e başarı belgesi verdi.

        İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak ile Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Özkan Arpacı'nın da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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