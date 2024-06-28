Eskişehir Valisi Aksoy, 23 kişinin hayatını kurtaran polis memurunu ağırladı

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak ile Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Özkan Arpacı'nın da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, 21 Haziran'daki kazadan 1 saat önce, Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen denetimde otobüsteki 23 yolcuya emniyet kemeri uyarısında bulunan Uzpeder'e başarı belgesi verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.