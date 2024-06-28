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        Yerli helikopter motoru TEI-TS1400, 1740 beygir gücüne ulaştı

        TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından (TEI) üretilen yerli helikopter motoru TEI-TS1400'ün, güç limiti testinde 1740 beygir gücüne ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:50
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        Yerli helikopter motoru TEI-TS1400, 1740 beygir gücüne ulaştı
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        TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından (TEI) üretilen yerli helikopter motoru TEI-TS1400'ün, güç limiti testinde 1740 beygir gücüne ulaştığı bildirildi.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde üretilen yerli motor, altışar saatlik yıpratma testlerini 15 kez başarıyla tamamladı.

        "Tek motorlu acil iniş" senaryosunda sınırları zorlanan motor, yüzlerce saatlik zorlu testlerle yıpratılmasına rağmen 1740 beygir gücüne kadar çıktı.

        Acil durum seviyesinde 30 saniye güç üretmeye devam eden, aynı testi ikinci tekrarda da başarıyla tamamlayan TEI-TS1400, GÖKBEY helikopterinin zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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