Yerli helikopter motoru TEI-TS1400, 1740 beygir gücüne ulaştı

Acil durum seviyesinde 30 saniye güç üretmeye devam eden, aynı testi ikinci tekrarda da başarıyla tamamlayan TEI-TS1400, GÖKBEY helikopterinin zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayabilecek.

"Tek motorlu acil iniş" senaryosunda sınırları zorlanan motor, yüzlerce saatlik zorlu testlerle yıpratılmasına rağmen 1740 beygir gücüne kadar çıktı.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde üretilen yerli motor, altışar saatlik yıpratma testlerini 15 kez başarıyla tamamladı.

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