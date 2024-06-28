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        KADEM Gazzeli kadın ve çocuklara yardım için Eskişehir'de "Hayır Çarşısı" açtı

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistinli kadın ve çocuklara yardım etmek amacıyla kampanya başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:43
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        KADEM Gazzeli kadın ve çocuklara yardım için Eskişehir'de "Hayır Çarşısı" açtı
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistinli kadın ve çocuklara yardım etmek amacıyla kampanya başlattı.

        Reşadiye Camisi'nin bahçesinde "Hayır Çarşısı" adıyla açılan stantlarda, gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler, hediyelik malzemeler ve el işi kıyafetler satışa sunuldu.

        Türk Kızılay ile anlaşmalı gerçekleştirilen kampanya kapsamında 52 ilde kurulan hayır çarşılarından toplanacak gelirle, Gazze'deki kadın ve çocuklara hijyen malzemesi ve gıda yardımı yapılması amaçlanıyor.

        KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, AA muhabirine, "Hayır Çarşısı" vesilesiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik farkındalığa katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

        Yardımların Gazze'deki kadın ve çocuklar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Özkaya, şöyle konuştu:

        "7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze halkı üzerinde uyguladığı orantısız savaşa ve soykırıma karşı bizler sesimizi her platformda duyurmaya çalıştık. Yaşananlar ciddi bir insanlık suçudur. Aynı zamanda tüm bu olanlar dünyadaki insan haklarına yapılmış bir darbedir. Görüyoruz ki bu noktada dünya halkları zaten farkındalık yaşıyor. Türkiye'de de biz bu farkındalıkla İsrail'in bu soykırımına 'dur' demek istiyoruz. Tüm çağrımız budur."

        Stantlarda satışların akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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