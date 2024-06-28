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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:38
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, il dışından uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir aracı kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi.

        Araçtaki şüpheliler Y.A. ve M.P. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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