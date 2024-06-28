Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi

Araçtaki şüpheliler Y.A. ve M.P. ekiplerce gözaltına alındı.

Ekipler, il dışından uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir aracı kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 40 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi.

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