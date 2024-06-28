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        Eskişehir'de 50 dönüm buğday ekili alan yandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:04
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        Eskişehir'de 50 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Aşağı Çağlan Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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