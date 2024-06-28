Eskişehir'de 50 dönüm buğday ekili alan yandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aşağı Çağlan Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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