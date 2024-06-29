Eskişehir'de ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Eskişehir'de yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin gelecek hafta başından 15 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nüfus hareketliliğine bağlı olarak yangınlarda artış yaşanabileceği düşüncesiyle ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasına ilişkin karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Eskişehir merkez ve ilçelerindeki piknik ve mesire alanlarında aynı tarihlerde her akşam saat 20.00'den sonra ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı duyuruldu.