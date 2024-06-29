BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gıdada kendi kendine yeten ve hatta çevre ülkeleri de doyurabilecek bir kapasiteye ulaşmamız lazım. Türkiye olarak bu imkanımız, arazimiz var." dedi.

Memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde traktör kullanan, biçerdöverle buğday hasadı yapan Destici, üreticilere baklava ikram etti.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat mevsiminin Türkiye, millet ve tüm çiftçiler için bereketli olması temennisinde bulundu.

Anız yangınlarının vatandaşların canını yakacak sonuçlara neden olabileceğini belirten Destici, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Buğdayın, Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Destici, "Gıdada kendi kendine yeten ve hatta çevre ülkeleri de doyurabilecek bir kapasiteye ulaşmamız lazım. Türkiye olarak bu imkanımız, arazimiz var. Yeter ki bizim çiftçimiz desteklensin, çiftçimiz rahatlıkla bunu ekebilsin. Girdi maliyetleri de çiftçimizin rahatlıkla ekmesini sağlayabilsin." diye konuştu. Destici, girdi maliyetlerinden mazot, gübre, ilaç ve ekipmanların fiyatlarının uygun olması, bunlarla ilgili sağlanan desteklerin artırılması gerektiğini anlattı.

Çiftçilerin ekerken kullandıkları ürünlerin, gübre ve ilacın vergi dışında tutulmasını, traktör ve biçerdöver için gereken mazottan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmamasını önerdiklerini hatırlatan Destici, "Çünkü bunlar üretim için kullanılıyor. Burada mutlaka ama mutlaka bu desteğin çiftçilerimize ziyadesiyle verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı. - Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler İsrail-Lübnan sınırında yaşananların hatırlatılması üzerine Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarla yetinmeyeceğini dile getirdi.

Destici, İsrail'in Lübnan topraklarına da saldıracağını öngördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatının artık bu uykudan uyanması lazım, acilen toplanması lazım. İsrail'e karşı birtakım yaptırım kararları alması lazım. Birleşmiş Milletler'i de bu konuda sıkıştırması lazım. Türkiye tabii bazı dönemlerde bu konuda tek başına kalıyor. En yüksek perdeden bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çok net ve sert açıklamalar yapmasına rağmen bunu maalesef diğer İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden göremiyoruz. Lübnan'ın komşusu olan ülkelerden ne Ürdün'den, Suudi Arabistan'dan, Suriye'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Mısır'dan ne de başka İslam ülkelerinden görüyoruz. Birkaçını istisna tutarak söylüyorum."

İsrail'e karşı topyekun hem fikir hem de eylem birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayan Destici, "İsrail belli ki orada Hizbullah'ı da bahane ederek, Lübnan'a da saldıracak gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı. Hizbullah'ın 200 bin kişilik silahlı gücünden, 150 bin füzesinin olduğundan bahsedildiğine değinen Destici, İsrail'in bu gücü karşısına alıp almayacağının sonraki günlerde görüleceğini belirtti. - "Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor"

Mustafa Destici, bir gazetecinin Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed'in "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini hatırlatarak yönelttiği soru üzerine, şu yanıtı verdi: "Devletler arasında ebedi dostluklar ya da ebedi düşmanlıklar olmuyor. Dönem dönem savaş halinde olduğunuz ülkelerle belli yıllar sonra daha farklı ikili ilişkiler içine girebiliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış olan ülkeler var. O dönemlerde savaşan ülkeler bugün dost ilişkiler içindeler ya da bizim Yunanistan'la savaşlarımız oldu, Rusya'yla savaşlarımız oldu. Bugün ikili ilişkilerinizi normalleştirebiliyorsunuz.

İlanihaye Suriye'yle düşman olacak değiliz. Suriye nüfusunun tamamına yakını Müslümanlardan oluşuyor. Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor. Bunun aciliyet olan noktaları da var. Mülteciler konusu. Mültecilerin geri gönderilmesi için Suriye hükümetiyle görüşme, anlaşma ve bu konuda mutabık kalma çok önemli. Bizim için bunlar mutlaka gerekiyor. İkincisi, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurma çabası var. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kendi özel kuvvetleri CENTCOM, terör örgütünü, PKK/PYD/YPG'yi koruyor kolluyor, büyütüyor. Bunu da orada bitirmek için yine sizin Suriye hükümetiyle normalleşmeniz lazım. Türkiye'nin orada da bir ortak harekat alanı belirlemesi lazım. Üçüncüsü de bölgedeki savaşın sona ermesi ve huzurun gelmesi için de yine Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de artık suların durulması, iç savaşın sona ermesi için Türkiye'yle normalleşme gerekiyor. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak bugün değil biz başından itibaren Suriye hükümetiyle ilişkilerin kopmaması noktasında evet belli farklı düşünmeyebilirsiniz, sertlikler olabilir ama kopmaması gerektiğini her zaman ifade etmiştik."