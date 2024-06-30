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        Eskişehir'de kaybolduğu ihbar edilen öğretim üyesi 4 gündür aranıyor

        Eskişehir'de, 27 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan (59) bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:35
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        Eskişehir'de kaybolduğu ihbar edilen öğretim üyesi 4 gündür aranıyor
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        Eskişehir'de, 27 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan (59) bulunması için çalışma yürütülüyor.

        ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda görevli Karasu'ya ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayıp ihbarı üzerine yapılan çalışma kapsamında Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirlendi.

        Kayıp öğretim üyesinin bulunması için başlatılan çalış ma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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