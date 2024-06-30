Eskişehir'de kaybolduğu ihbar edilen öğretim üyesi 4 gündür aranıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayıp ihbarı üzerine yapılan çalışma kapsamında Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirlendi.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda görevli Karasu'ya ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

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